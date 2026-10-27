Ausblick: GE HealthCare Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GE HealthCare Technologies wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,20 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GE HealthCare Technologies ein EPS von 0,980 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GE HealthCare Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 5,35 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,92 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 21,72 Milliarden USD, gegenüber 20,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at