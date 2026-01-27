Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GE Vernova wird am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,93 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 69,36 Prozent erhöht. Damals waren 1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll GE Vernova mit einem Umsatz von insgesamt 10,21 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 23 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,37 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,25 USD, gegenüber 5,58 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 33 Analysten auf durchschnittlich 37,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 34,94 Milliarden USD generiert wurden.

