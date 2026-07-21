Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GE Vernova stellt am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,17 USD. Dies würde einem Zuwachs von 70,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem GE Vernova 1,86 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll GE Vernova 20 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,78 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GE Vernova 9,12 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,68 USD, gegenüber 17,69 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 33 Analysten im Durchschnitt 45,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 38,06 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at