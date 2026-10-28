GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
GE Vernova öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden.
24 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,52 Prozent auf 11,99 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 30,37 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 17,69 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 33 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,33 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 38,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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