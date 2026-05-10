Ausblick: GEA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GEA wird am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,613 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem GEA 0,570 EUR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,27 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,26 Milliarden EUR umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,24 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,54 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,79 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 5,50 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at