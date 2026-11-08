GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Ausblick auf Quartalsbilanz
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: GEA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GEA wird am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,908 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,70 Prozent erhöht. Damals waren 0,740 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,48 Milliarden EUR gegenüber 1,37 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,30 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 2,54 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,87 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,50 Milliarden EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
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