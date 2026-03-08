GEA Aktie

GEA

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

Bilanzprognose 08.03.2026 07:01:06

Ausblick: GEA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GEA legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

GEA äußert sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,794 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,510 EUR je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,56 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,88 EUR je Aktie, gegenüber 2,30 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 5,51 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,42 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at












Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

