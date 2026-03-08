Ausblick: GEA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GEA legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

GEA äußert sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,794 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,510 EUR je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,56 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,88 EUR je Aktie, gegenüber 2,30 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 5,51 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,42 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

