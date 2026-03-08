GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Bilanzprognose
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: GEA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
GEA äußert sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,794 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,510 EUR je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,56 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,88 EUR je Aktie, gegenüber 2,30 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 5,51 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,42 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
03.03.26
|JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Underweight für GEA-Aktie (finanzen.at)
|
02.03.26
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.02.26
|EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.02.26
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
22.02.26
|Erste Schätzungen: GEA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|GEA Buy
|UBS AG
|05.02.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|GEA Buy
|UBS AG
|05.02.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|60,95
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.