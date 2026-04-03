Gemdale a Aktie
WKN DE: A0M4F2 / ISIN: CNE000001790
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03.04.2026 07:01:06
Ausblick: Gemdale A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gemdale A wird am 04.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,310 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gemdale A noch -0,590 CNY je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 21,33 Milliarden CNY gegenüber 34,34 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,117 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,350 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 54,60 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 75,18 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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