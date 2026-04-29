Gemdale a Aktie

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WKN DE: A0M4F2 / ISIN: CNE000001790

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Gemdale A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gemdale A wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,080 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,83 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 52,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,97 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,919 CNY, gegenüber -2,940 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 32,83 Milliarden CNY im Vergleich zu 35,78 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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