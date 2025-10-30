Gemdale a Aktie
WKN DE: A0M4F2 / ISIN: CNE000001790
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Gemdale A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Gemdale A veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,210 CNY gegenüber -0,010 CNY im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 9,68 Milliarden CNY – ein Minus von 51,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gemdale A 19,87 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,035 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,350 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 50,66 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 75,18 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
