Gemini Space Station Incorporation Aktie

Gemini Space Station Incorporation ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FV4 / ISIN: US36866J1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Gemini Space Station informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gemini Space Station wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,581 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Gemini Space Station 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 44,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 40,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gemini Space Station 74,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,023 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4,970 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 183,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 146,2 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gemini Space Station Incorporation

mehr Nachrichten

Analysen zu Gemini Space Station Incorporation

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gemini Space Station Incorporation 2,72 2,64% Gemini Space Station Incorporation

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen