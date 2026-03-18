Ausblick: Gemini Space Station legt Quartalsergebnis vor

Gemini Space Station wird am 19.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,012 USD. Das entspräche einem Verlust von 340,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,230 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 50,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -8,909 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,350 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 169,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 187,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at