Gemini Space Station Incorporation Aktie
WKN DE: A41FV4 / ISIN: US36866J1051
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gemini Space Station stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Gemini Space Station wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gemini Space Station noch ein Verlust pro Aktie von -1,140 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 43,1 Millionen USD gegenüber 39,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,930 USD im Vergleich zu -4,970 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 194,6 Millionen USD, gegenüber 146,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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