Gemini Space Station Incorporation Aktie

WKN DE: A41FV4 / ISIN: US36866J1051

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Gemini Space Station zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gemini Space Station veröffentlicht am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,767 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Gemini Space Station 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 46,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 383,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gemini Space Station 9,7 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,575 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,350 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 171,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 187,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
