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GEN Restaurant Grou a Aktie

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WKN DE: A3EQC1 / ISIN: US36870C1045

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: GEN Restaurant Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GEN Restaurant Group A lädt am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,060 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei GEN Restaurant Group A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 60,4 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,090 USD, gegenüber 0,130 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 223,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 208,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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