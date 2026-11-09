GEN Restaurant Grou a Aktie
WKN DE: A3EQC1 / ISIN: US36870C1045
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: GEN Restaurant Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GEN Restaurant Group A veröffentlicht am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GEN Restaurant Group A noch ein Verlust pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 53,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,180 USD aus. Im Vorjahr waren -0,590 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 215,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 212,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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