Ausblick: GEN Restaurant Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GEN Restaurant Group A präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,060 USD. Das entspräche einem Verlust von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,050 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 57,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,315 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,590 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 216,9 Millionen USD, gegenüber 212,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at