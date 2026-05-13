Ausblick: GEN Restaurant Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GEN Restaurant Group A lädt am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass GEN Restaurant Group A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,070 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GEN Restaurant Group A in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 57,0 Millionen USD im Vergleich zu 57,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,280 USD aus. Im Vorjahr waren -0,590 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 218,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 212,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at