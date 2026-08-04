Genco Shipping & Trading Aktie

Genco Shipping & Trading für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANH9 / ISIN: MHY2685T1313

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Genco Shipping Trading informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Genco Shipping Trading lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,591 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Genco Shipping Trading in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 89,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 80,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,29 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 350,1 Millionen USD, gegenüber 342,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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