Ausblick: Genco Shipping Trading legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Genco Shipping Trading wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,371 USD aus. Im letzten Jahr hatte Genco Shipping Trading einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 75,5 Millionen USD gegenüber 99,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,88 Prozent.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,054 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,75 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 221,8 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 423,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at