Genco Shipping & Trading Aktie
WKN DE: A2ANH9 / ISIN: MHY2685T1313
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Genco Shipping Trading legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Genco Shipping Trading wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,371 USD aus. Im letzten Jahr hatte Genco Shipping Trading einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 75,5 Millionen USD gegenüber 99,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,88 Prozent.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,054 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,75 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 221,8 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 423,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genco Shipping & Trading Ltd
|
07:01
|Ausblick: Genco Shipping Trading legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Genco Shipping Trading stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Genco Shipping Trading präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Genco Shipping & Trading Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Genco Shipping & Trading Ltd
|18,59
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.