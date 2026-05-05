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WKN DE: A2ANH9 / ISIN: MHY2685T1313

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Genco Shipping Trading präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Genco Shipping Trading veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,078 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,280 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 66,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 71,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,72 USD, gegenüber -0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 328,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 342,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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