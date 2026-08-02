Ausblick: GeneDx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GeneDx veröffentlicht am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,188 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 111,0 Millionen USD gegenüber 102,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,063 USD, gegenüber -0,730 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 478,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 427,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at