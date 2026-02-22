GeneDx Holdings Aktie

GeneDx Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEXG / ISIN: US81663L2007

22.02.2026 07:01:06

Ausblick: GeneDx veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GeneDx öffnet am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,102 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GeneDx ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 25,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 120,3 Millionen USD gegenüber 95,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,940 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 426,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 305,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

