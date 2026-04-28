Generac Holdings Aktie

Generac Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Generac mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Generac wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie vermeldet.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 942,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Generac für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,05 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,69 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,85 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,21 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Generac Holdings Inc

mehr Nachrichten