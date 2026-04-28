Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Generac mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Generac wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie vermeldet.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 942,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Generac für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,05 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,69 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,85 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,21 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Generac Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: Generac mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.04.26
|S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Generac-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.04.26
|S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Verlust hätte eine Generac-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.04.26
|S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Generac von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.04.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.03.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Generac von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
|
25.03.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)