Ausblick: Generac mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Generac wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie vermeldet.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 942,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Generac für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,05 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,69 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,85 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,21 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at