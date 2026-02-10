Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Generac öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Generac gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,77 USD je Aktie gegenüber 2,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Generac nach den Prognosen von 18 Analysten im Schnitt 1,16 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,23 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,51 USD, gegenüber 5,39 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 4,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,30 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Generac Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Generac Holdings Inc
|151,00
|-1,15%
