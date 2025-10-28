Ausblick: Generac veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Generac lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,19 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Generac noch 1,89 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Generac nach den Prognosen von 18 Analysten 1,19 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,17 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,49 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,39 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at