Ausblick: Generac zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Generac wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,01 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Generac 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,18 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Generac 1,06 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,00 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,69 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,93 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,21 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at