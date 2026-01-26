General Motors Aktie
Ausblick: General Motors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
General Motors äußert sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,25 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte General Motors -1,640 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 46,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,70 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,34 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 185,90 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 187,44 Milliarden USD in den Büchern standen.
