General Motors Aktie

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

Zahlen voraus 26.01.2026 07:01:06

Ausblick: General Motors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Das prognostizieren Experten für die General Motors-Bilanz.

General Motors äußert sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,25 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte General Motors -1,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 46,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,70 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,34 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 185,90 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 187,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu General Motors

Analysen zu General Motors

10.04.25 General Motors Neutral UBS AG
03.04.25 General Motors Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

General Motors 66,91 -0,51% General Motors

