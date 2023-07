Ausblick: General Motors legt Quartalsergebnis vor

So sehen die Prognosen der Analysten für die General Motors-Bilanz aus.

General Motors wird sich am 25.07.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals äußern.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,86 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 63,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,14 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 42,13 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 17,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,09 USD im Vergleich zu 7,59 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 164,98 Milliarden USD, gegenüber 156,74 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at