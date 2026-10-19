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WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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Bilanz steht ins Haus 19.10.2026 07:01:06

Ausblick: General Motors präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: General Motors präsentiert Quartalsergebnisse

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von General Motors.

General Motors wird am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,70 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll General Motors im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 48,83 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent gesteigert.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 185,73 Milliarden USD, gegenüber 185,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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