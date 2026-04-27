General Motors Aktie

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WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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Aktie im Fokus 27.04.2026 09:11:00

Ausblick: General Motors stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: General Motors stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

General Motors wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

General Motors wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,60 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 22,39 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,35 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll General Motors mit einem Umsatz von insgesamt 43,51 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,17 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,21 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,27 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 185,37 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 185,02 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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