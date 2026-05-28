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WKN: 851167 / ISIN: US3715321028

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28.05.2026 07:01:06

Ausblick: Genesco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Genesco stellt am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -2,568 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 27,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 474,3 Millionen USD gegenüber 474,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,43 Milliarden USD, gegenüber 2,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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