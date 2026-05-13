Ausblick: Genie Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Genie Energy wird am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,180 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Genie Energy noch 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Genie Energy nach der Prognose von 1 Analyst 123,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 136,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,900 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 459,8 Millionen USD, gegenüber 502,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at