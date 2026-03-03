Ausblick: Genius Sports stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Genius Sports wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,027 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Genius Sports noch ein Verlust pro Aktie von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 240,0 Millionen USD – ein Plus von 36,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genius Sports 175,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,328 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 669,0 Millionen USD, gegenüber 510,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at