Ausblick: Genmab A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Genmab A-S lädt am 03.08.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2023 endete.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 19,64 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Genmab A-S ein EPS von 28,66 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,85 Prozent auf 4,07 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Genmab A-S noch 3,16 Milliarden DKK umgesetzt.

Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 65,49 DKK, gegenüber 83,65 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 25 Analysten durchschnittlich 15,88 Milliarden DKK im Vergleich zu 14,60 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at