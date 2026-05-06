Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Genmab A-S (spons ADRs) wird am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Genmab A-S (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,156 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 USD je Aktie gewesen.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 905,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 26,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 715,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,16 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,33 Milliarden USD, gegenüber 3,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at