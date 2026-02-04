Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Genmab A-S (spons ADRs) gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,444 USD gegenüber 0,860 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Genmab A-S (spons ADRs) nach den Prognosen von 13 Analysten 1,05 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 921,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 3,69 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at