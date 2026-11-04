Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Genmab A-S (spons ADRs) veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,349 USD. Das entspräche einer Verringerung von 46,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 USD erwirtschaftet wurden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Genmab A-S (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,20 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,18 USD je Aktie, gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 4,48 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net