Ausblick: Genmab A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Genmab A-S präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 4,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 60,12 DKK je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 13 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,05 Milliarden USD betragen, verglichen mit 6,44 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

20 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,53 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 122,21 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,69 Milliarden USD, gegenüber 21,53 Milliarden DKK im vorherigen Zeitraum, aus.

