Ausblick: Genmab A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Genmab A-S wird sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 21,69 DKK je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 14 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 905,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,07 Milliarden DKK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,63 USD, gegenüber 102,50 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 4,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 24,60 Milliarden DKK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at