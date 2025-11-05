Genmab A-S Aktie
Ausblick: Genmab A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Genmab A-S veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
12 Analysten schätzen, dass Genmab A-S für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,86 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,94 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 990,4 Millionen USD für Genmab A-S, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,54 Milliarden DKK erzielt wurde.
20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 122,21 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,67 Milliarden USD, gegenüber 21,53 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.
