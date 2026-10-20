Ausblick: Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) gibt am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen, dass Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,380 MXN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 MXN je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,36 Milliarden MXN gegenüber 4,44 Milliarden MXN im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,87 Prozent.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,93 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,65 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 17,76 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 17,54 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at