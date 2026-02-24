Genomma Lab Internacional SAB de CV Aktie

WKN DE: A0Q4TC / ISIN: MX01LA010006

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,390 MXN aus. Im letzten Jahr hatte Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) einen Gewinn von 0,480 MXN je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,20 Milliarden MXN – ein Minus von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) 4,67 Milliarden MXN erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,74 MXN, gegenüber 1,53 MXN je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 17,85 Milliarden MXN, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 18,61 Milliarden MXN generiert worden waren.

