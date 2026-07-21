Ausblick: Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) stellt am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,470 MXN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,360 MXN je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) mit einem Umsatz von insgesamt 4,49 Milliarden MXN abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,68 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 4,09 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,04 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,65 MXN je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,99 Milliarden MXN aus im Gegensatz zu 17,54 Milliarden MXN Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at