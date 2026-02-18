Ausblick: Genova Property Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Genova Property Group Registered stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,40 SEK. Dies würde einer Verringerung von 53,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Genova Property Group Registered 2,98 SEK je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 125,2 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Genova Property Group Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 128,0 Millionen SEK aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,783 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,92 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 514,6 Millionen SEK, gegenüber 507,8 Millionen SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

