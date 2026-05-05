Ausblick: Genova Property Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Genova Property Group Registered wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,10 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Genova Property Group Registered einen Gewinn von 1,28 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 137,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 134,0 Millionen SEK umgesetzt.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,73 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,99 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 552,6 Millionen SEK, gegenüber 514,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at