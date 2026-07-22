Genovis AB Aktie
WKN DE: A0Q4ER / ISIN: SE0002485979
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Genovis AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Genovis AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,060 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 35,1 Millionen SEK – ein Plus von 21,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genovis AB 28,9 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,373 SEK im Vergleich zu 0,360 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 147,7 Millionen SEK, gegenüber 129,0 Millionen SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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