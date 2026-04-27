Ausblick: Genovis AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Genovis AB wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,075 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 SEK je Aktie erzielt worden.

Genovis AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,413 SEK aus. Im Vorjahr waren 0,360 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 146,5 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 129,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at