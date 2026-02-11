Ausblick: Genovis AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genovis AB stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,097 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Genovis AB 0,070 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 34,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 37,6 Millionen SEK gegenüber 27,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,310 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,500 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 126,2 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 130,4 Millionen SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at