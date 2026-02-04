Genpact LtdShs Aktie
WKN DE: A0MXL7 / ISIN: BMG3922B1072
|

Ausblick: Genpact gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Genpact wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,935 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Genpact 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,31 Milliarden USD gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,62 USD je Aktie, gegenüber 2,85 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 5,07 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
